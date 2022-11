Osimhen, i complimenti di Drogba: «Victor è un fuoriclasse»

Le immagini di qualche settimana fa durante Napoli-Ajax - con Victor Osimhen che cede il pallone del calcio di rigore al compagno Kvaratskhelia - fanno ancora il giro del mondo e finiscono anche sullo smartphone di Didier Drogba. La punta del Napoli non ha mai nascosto l'amore per l'ex attaccante ivoriano - uno dei suoi idoli in campo - e proprio da Drogba arrivano i complimenti per Victor: «Questo vuol dire essere un attaccante completo: altruismo, il vero significato di vincere da squadra! Osimhen è fuoriclasse» ha scritto sui social l'ex punta del Chelsea.

That’s a complete striker : unselfishness…the real meaning of “win as A TEAM “!!!! @victorosimhen9 #fuoriclasse 👌🏾 https://t.co/cSwVy8Uk5R — Didier Drogba (@didierdrogba) November 1, 2022