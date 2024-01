Osimhen contro Anguissa in Coppa d'Africa: l'abbraccio virale tra gli azzurri

La Nigeria di Victor Osimhen batte e rimanda a casa il Camerun di Zambo Anguissa. I due azzurri si sono affrontati ieri sera durante gli ottavi di finale di Coppa d'Africa, ma ben al di là di vittoria e sconfitta c'è il grande rapporto dei due calciatori del Napoli, diventati virali in rete in queste ore per il grande abbraccio andato in scena a fine partita: è Osimhen a raggiungere il compagno per consolarlo dopo la sconfitta.

Anguissa tornerà a Napoli in settimana per aggregarsi nuovamente alla squadra di Walter Mazzarri.