Osimhen convocato dalla Nigeria: Victor in nazionale dopo l'infortunio

Dopo la gara contro la Roma della prossima domenica 21 marzo, Victor Osimhen è chiamato a lasciare Napoli per fare ritorno in Nigeria, dove ritroverà la nazionale a quattro mesi di distanza dall'ultima volta. L'azzurro è stato infatti inserito dal Ct Gernot Rohr nella lista dei convocati per le prossime due sfide delle Aquile contro Benin (27 marzo) e Lesotho (30 marzo), valevoli per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.

