Osimhen, riecco la Nigeria: convocato per la sfida al Ghana

Doppia sfida in tre giorni, un faccia a faccia che deciderà la strada verso il Mondiale di Qatar 2022. La Nigeria si gioca tutto e vuole farlo con in squadra anche Victor Osimhen: l'attaccante del Napoli è stato inserito nella lista dei convocati per i due match di fine marzo. Sarà un ritorno importante per Osimhen che a gennaio aveva perso l'occasione di disputare la Coppa d'Africa con la Nigeria a causa dell'infortunio al volto rimediato a novembre con il Napoli.