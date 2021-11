Osimhen non si ferma mai: convocato dalla Nigeria, va in Africa

Niente sosta per Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che ha saltato le ultime partite a causa di guai fisici smaltiti solo in questi giorni. L'azzurro è stato inserito dalla Nigeria tra i convocati di questa sosta per le nazionali per affrontare Liberia e Capo Verde.

Sale a 12 il numero di calciatori del Napoli convocati: nella lista si inserisce anche il nome di Hirving Lozano, convocato dal Messico per le sfide di qualificazione al Mondiale contro Canada e Stati Uniti.