Osimhen vuole la Coppa d'Africa: «Sarò disponibile per la Nigeria»

Victor Osimhen sarà in Camerun per la Coppa d'Africa? Al dubbio degli ultimi giorni per i tifosi azzurri risponde direttamente l'attaccante del Napoli. «Sarò disponibile per la Coppa al 100 percento» - ha scritto l'attaccante del Napoli dal suo account Twitter - «Ci sarò. A meno di non essere inserito dalla lista di convocati della Nigeria». Il nuovo ct delle Aquile Augustine Owen Eguavoen lo ha già messo in preallarme in vista delle convocazioni di questa settimana.

