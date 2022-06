Caso Osimhen, il Napoli è sereno: «Zero rischi, De Laurentiis dormiva»

«L'indagine è un atto dovuto ed il Napoli è assolutamente sereno» dice Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis che ha commentato gli ultimi fatti in casa azzurra che vedono indagati membri del club per l'acquisto di Osimhen. «C'è un'inchiesta contemporanea a carico dei dirigenti del Lille, quindi è normale ci sia stato uno scambio sulla vicenda che in precedenza aveva occupato la Procura Federale. Siamo sereni perchè si tratta degli stessi argomenti già trattati. Confermo che non c'è stato nessun sequestro di tablet o computer del presidente De Laurentiis, ero presente alla perquisizione».

«Non ci sono criteri tecnici generici per definire la valutazione di un giocatore. Essendo tutto opinabile poi ci sono situazioni come quella attuale. Il Napoli non rischia niente, ma come ogni indagato e sottoposto a procedimento penale», ha spiegato il legale a Radio Kiss Kiss. «Nessun rischio per il club. Non credo che dopo un'archiviazione, a meno di nuove vicende importanti, possa riaprirsi il procedimento sportivo. Anche le sezioni unite della Cassazione hanno ribadito che il criterio di valutazione non è sancito ed è dunque tutto opinabile. De Laurentiis dormiva nel momento della perquisizione, ma anche tutti gli altri membri sono molto tranquilli e sereni sulla vicenda».