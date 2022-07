Osimhen assente dopo le critiche: per l'azzurro solo lavoro di scarico

Aveva catalizzato le attenzioni dei tifosi ieri in campo, nel match amichevole contro il Perugia, e non per i gol che non sono arrivati. Victor Osimhen era sembrato nervoso, più volte pronto a criticare le scelte offensive dei compagni rei di non servirgli il pallone nel migliore dei modi. All'indomani del match, però, Victor Osimhen non è andato in campo: allenamento mattutino senza il nigeriano, out ufficialmente per lavoro di scarico, come riportato dal club sui canali ufficiali.

Il gruppo di Luciano Spalletti, dopo una prima fase di attivazione in palestra a seguito della partita giocata ieri, ha svolto lavoro aerobico e situazioni di palle inattive. Al termine della seduta un gruppo di azzurri con Lozano, Anguissa e Elmas è rimasto a lavorare sui calci piazzati. Olivera ha svolto l’intera sessione in gruppo, out anche Ounas.