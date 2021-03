Osimhen, il ct della nazionale: «Pronto per Napoli e Nigeria»

Contro il Bologna il Napoli si augura di ritrovare in campo Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano che manca al gol da un girone esatto. «Ci ho parlato ieri, sta bene mi ha detto che sta bene ed è pronto per i prossimi match» ha detto Gernot Rohr, Ct della nazionale nigeriana. «Spero sia pronto per il Napoli e anche per noi a fine mese, abbiamo due gare importanti per le qualificazioni alla Coppa d’Africa e siamo felici di poterlo finalmente riavere con noi».

«È un giocatore importante per tutta la nostra nazionale» ha continuato Rohr. «Con noi gioca sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1 e non ha mai avuto problemi. Questa stagione difficile non avrà troppe conseguenze per la sua carriera: è un ragazzo abituato a combattere sin dai primi anni di vita e di carriera. Ha una forza mentale interna con cui può rispondere a tutte le avversità. Il Napoli ha avuto qualche problema, ho visto alcune partite ed è stato anche un po’ sfortunato. Stimo Gattuso da quando era calciatore e credo sia un bravo allenatore, ho parlato con Osimhen di lui e anche Victor mi ha confermato le sue qualità. Spero possano finire la stagione al meglio».

