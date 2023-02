Osimhen, retroscena della carriera: «Volevo fare il difensore»

Victor Osimhen torna a parlare ai canali ufficiali del Napoli e ricorda il match contro la Juventus di un mese fa: «La gara con la Juve è stata straordinaria, la prestazione è stata davvero incredibile. Credo che quel ricordo resterà con noi per sempre», ha detto l'attaccante azzurro. Che ha svelato anche un retroscena sulla sua carriera: «Quando ho cominciato a giocare da bambino ero un difensore» ha detto col sorriso Osimhen.

Serie A’s goal machine started out … as a defender? It’s true! 👀



Get to know Napoli’s Victor Osimhen and “Chucky” Lozano. 👋 pic.twitter.com/7I1fZ1jnRT

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 20, 2023