Osimhen dimentica la maschera: inizio ripresa a volto scoperto

Avvio di secondo tempo particolare per Victor Osimhen, che al rientro in campo al Bentegodi dimentica la mascherina protettiva al volto che sta portando da diverse settimane per l'infortunio al volto che aveva patito contro l'Inter lo scorso novembre: «È ormai solo per protezione, sono guarito» aveva detto in settimana, ma con la maschera al volto è riuscito a segnare tre gol di fila di testa.

L'attaccante nigeriano ha fatto ingresso sul terreno di campo a volto scoperto tra lo stupore di tutti, poi si è accorto di aver dimenticato la maschera nello spogliatoio dopo l'intervallo. A voce alta ha chiesto allo staff azzurro di recuperarla, ma ha dovuto ricominciare il match nella ripresa senza e con un solo esemplare a disposizione, essendo costruita su misura per il suo volto.