Serata di vacanza per Victor Osimhen che ha vissuto qualche minuto in diretta dal suo account Instagram con l'amico e compagno di nazionale Samuel Chukwueze. I due hanno salutato i fan connessi parlando dell'ultima stagione vissuta in campo. Poi un commento su Balotelli è il saluto dell'attaccante italiano, che aveva seguito la diretta dei due nigeriani.