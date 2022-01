Osimhen a distanza per la Nigeria: «In bocca al lupo per l'esordio»

Non sarà in campo a causa degli infortuni e di quella positività al covid salutata solo ieri, ma Victor Osimhen veste i panni del tifoso e scrive alla sua nazionale. «In bocca al lupo alla Nigeria» - ha twittato oggi il calciatore del Napoli - «per l'esordio di domani in Coppa d'Africa contro l'Egitto. Forza Aquile!»

LEGGI ANCHE Koulibaly, contatti col Psg in estate: «Se sono rimasto c'è un motivo»

GoodLuck To The Super Eagles,As They Begin Their AFCON Campaign Tomorrow Against Egypt.#TeamNigeria Lets Go!!! @NGSuperEagles