Osimhen dopo Cristiano Ronaldo: lo United pensa all'affondo

Ufficializzato l'addio di Cristiano Ronaldo, ora il Manchester United torna sul mercato per cercare un elemento che possa sostituire anche numericamente l'asso portoghese, mai realmente utilizzato da ten Hag in questa prima parte di stagione.

Tra i primi nomi della lista dei Red Devils, secondo Sky Sport ci sarebbe quello di Victor Osimhen, il nigeriano del Napoli già cercato in passato da club inglesi come Newcastle e United. Il club azzurro non vuole toccare la squadra di Spalletti a gennaio, ma da Manchester proveranno il primo affondo già in inverno.