Osimhen, dopo il Milan si consola con i P-Square

C'è un po' di Nigeria nel post Napoli-Milan di Victor Osimhen. L'attaccante azzurro, ancora in gol al ritorno in campo dal primo minuto, ha incontrato dopo il match i P-Square, un duo hip-hop e R&B composto da due suoi connazionali e amici come Paul Okoye e Peter Okoye, tra i più noti non solo in patria ma anche in giro per il mondo. Dopo l'incontro al Maradona, i tre sono rimasti insieme con alcuni amici che erano arrivati in città per assistere al big match di Champions League.