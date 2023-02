Osimhen al Chelsea, i Blues mettono Lukaku (più soldi) sul piatto?

Il Chelsea sembra non aver chiuso con le spese folli. Proprio per questo il club inglese sta già pensando alla prossima estate dopo un inverno da protagonista sul mercato. Secondo i media inglesi, i Blues vorrebbero arrivare anche a Victor Osimhen, bomber del Napoli di Lucano Spalletti con il contratto in scadenza nel 2025 e con addosso i riflettori di mezza Europa.

Il Chelsea, però, sarebbe convinto di avere una carta giusta per convincere il Napoli: Romelu Lukaku. Il bomber oggi all'Inter sta vivendo una stagione disastrosa in nerazzurro e a fine anno difficilmente verrà riscattato dal club. Alla fine del prestito, quindi, farà ritorno proprio a Londra con i Blues che potrebbero metterlo sul piatto e proporlo (con soldi in più) proprio al Napoli. Una ipotesi che difficilmente potrebbe convincere Aurelio De Laurentiis: se il patron azzurro lascerà andare il nigeriano lo farà solo per una offerta convincete, senza contropartite tecniche.