Osimhen, l'agente avvisa il Napoli: «Victor piace a tanti top club»

Il ciclone Victor Osimhen è tornato a abbattersi sulla Serie A con una prestazione maiuscola contro il Bologna, riportando così a galla le attenzioni estere su di lui. «Ho esperienza e faccio questo mestiere da tantissimi anni. So come funziona la comunicazione. Non lo scopriamo adesso che è attenzionato da tanti club ma le cose si fanno in tre», ha spiegato il suo agente Roberto Calenda.

«Parlo poche volte, sono stato chiaro questa estate, l'ho detto e qualcuno l'ha seguito ma altri hanno preso una cantonata sulla partenza. Victor vuole continuare col Napoli e giocare la Champions League con il Napoli», ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Ha un contratto lungo con il club azzurro, il mercato è dinamico, ma la volontà è continuare sperando con ottimi risultati».