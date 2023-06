Osimhen, dove va? Il Bayern si sfila: «Cerchiamo un 9, ma è inarrivabile»

Continuano i rumors che coinvolgono Victor Osimhen e il Bayern Monaco, con il club tedesco che è in cerca di un attaccante per il mercato estivo, come confermato anche da uno dei massimi dirigenti del club appena campione di Germania: «Sì, cercheremo un numero 9 in questa lunga estate» le parole di Uli Hoeness, membro del cda dei tedeschi.

Nella lista di pedine che potrebbero fare al caso del Bayern Monaco anche l'attaccante del Napoli. «Osimhen ci piace» ha confermato Hoeness «ma secondo me è inarrivabile in questo momento». Il riferimento è alle cifre richieste da Aurelio De Laurentiis per lasciarlo andare via da Napoli. «Kolo Muani è un buon giocatore. Harry Kane? No».