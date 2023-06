Osimhen, dove va? Il Manchester United frena e vira su Hojlund

120 milioni di buoni motivi per acquistare Victor Osimhen. Ma la richiesta del club di Aurelio De Laurentiis sembra già spaventare anche i top club: il capocannoniere della Serie A ha un contratto fino al 2025 e il Napoli potrebbe anche lasciarlo andare questa estate dopo una stagione da assoluto protagonista in Italia e in Europa ma il prezzo richiesto frena le voglie delle big internazionali e rischia di frenare anche il mercato degli azzurri.

Secondo quanto riportato da Espress, infatti, la cifra richiesta per Osimhen ha frenato anche il Manchester United (dopo aver raffredato le volontà anche del Bayern Monaco), la squadra più interessata a lui insieme con il Chelsea. I Red Devils avrebbero cambiato obiettivo, lasciandosi alle spalle sia il nigeriano che Harry Kane e puntando ora a Rasmus Hojlund dell'Atalanta con l'ok di Erik ten Hag.