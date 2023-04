Osimhen, dove va? Chelsea a United pronte a tutto

Sarà osservato speciale domani sera contro il Milan in Champions League, non solo per la difesa rossonera. Victor Osimhen fa gola in Inghilterra e nonostante le voglie di Tuchel - appena arrivato al Bayern Monaco - di portarlo in Germania il prossimo anno, i club inglesi più importanti faranno non troppo tardi la loro prima mossa sperando di spuntarla.

Secondo Manchester Evening, infatti, il Manchester United non ha intenzione di lasciare il passo alle altre contendenti e anche il Chelsea - che Tuchel l'aveva lasciato qualche tempo fa - resta una delle squadre più vicine al futuro dell'attaccante nigeriano. Che, nonostante tutti i rumors, non ha mai detto di voler lasciare Napoli il prossimo anno, sottolineando anzi il grande amore per la città.