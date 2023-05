Osimhen, dove va? Il Bayern si sfila: costa troppo

Aurelio De Laurentiis non molla e allora il Bayern Monaco è pronto a fare un passo indietro. Il club bavarese vuole un attaccante per rilanciare la squadra e aveva pensato a Victor Osimhen per il prossimo anno ma il nigeriano del Napoli, che si appresta a diventare campione d'Italia, è un gioiello per il club azzurro e sarà venduto nel caso a peso d'oro.

Una cifra irraggiungibile per il Bayern: il club tedesco, come riportato da Sky Sports in Germania, non vuole andare oltre i 100 milioni di euro mentre il Napoli è pronto a chiederne di più per lasciar andare il suo bomber. Base d'asta 120 milioni, ma non è escluso che si possa ritoccare la cifra verso l'alto. Nei pensieri di Osimhen, in ogni caso, c'è la Premier League al primo posto in caso di addio al Napoli.