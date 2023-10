Osimhen, Drogba fa da sponsor: «Il Chelsea ha bisogno di lui»

Didier Drogba torna a parlare di Victor Osimhen. L'ex attaccante di Marsiglia e Chelsea, tra le altre, ha commentato il momento dell'attaccante del Napoli in una intervista realizzata in questi giorni con SI Soccer: «Credo che Osimhen sia quanto di meglio possa produrre il calcio africano. Sono orgoglioso del calciatore che è e sono felice per lui che gioca in un club come il Napoli. Ogni tanto ci sentiamo. Il Chelsea? Se è un suo sogno, perché no? I Blues hanno bisogno di giocatori giovani e forti della nuova generazione come lui».