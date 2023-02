L'oro di Aurelio. Victor e Walid, meglio noti come Osimhen e Cheddira, ovvero il capocannoniere della serie A e il capocannoniere della B in corso. Vestono le maglie di Napoli e Bari, i due club di proprietà della famiglia De Laurentiis e insieme hanno collezionato già 35 gol. 17 li ha segnati Osimhen tra campionato e Champions League, mentre 18 sono quelli che ha realizzato Cheddira tra serie B e coppa Italia.

Osimhen si è caricato il Napoli sulle spalle e con i suoi gol ha trascinato gli azzurri in vetta alla classifica di serie A. Anche grazie alla sapiente guida di Spalletti sta portando avanti un processo di crescita importante che lo ha portato a diventare il leader della squadra. Ecco perché nei giorni scorsi il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto subito chiarire che il suo bomber non si tocca. In estate resterà in azzurro, nonostante gli occhi della Premier siano oramai puntati in maniera chiarissima su di lui. Non è certo un mistero il fatto che il Manchester United lo vorrebbe portare subito a Old Trafford, ma De Laurentiis ha alzato il muro sulla sua possibile cessione. Si tratta di un giocatore che al momento non vale meno di 150 milioni di euro, cifra mostruosa, certo, e per questo alla portata solo di uno dei ricchissimi club di Premier League. Anche davanti a un'offerta così, però, De Laurentiis potrebbe continuare a dire di no, per blindare il suo gioiello e puntare a vincere ancora con il Napoli.

Diversa, invece, la situazione di Cheddira che rappresenta una delle più grandi sorprese del campionato di serie B. I suoi numeri sono spettacolari, perché ha segnato 18 gol (13 in campionato e 5 in coppa Italia) raddoppiando il suo bottino della passata stagione, quando siamo appena al mese di febbraio. Ma non è tutto. Ai 13 gol ha aggiunto 5 assist e 2 rigori procurati, per un totale di 19 reti «procurate» (uno ogni 77 minuti) al Bari in campionato, ovvero 50% del totale messo a segno dalla squadra di Mignani. Chi pensa che Osimhen stia battendo ogni record, deve essersi fatto sfuggire i numeri di Cheddira. L'attaccante del Napoli ha segnato 17 reti, ma in 21 partite totali, mentre il bomber del Bari è a 18 in 19 gare perché ha saltato 6 partite per il Mondiale e una per squalifica. In campionato ha una media di un gol ogni 86 minuti e se il suo rendimento dovesse continuare a essere questo, i 15 milioni che ora servirebbero per portarlo via da Bari rischiano seriamente di non essere più abbastanza. Dicevamo del Mondiale, dove ha giocato (pochino) con la maglia del Marocco, il paese di origine della sua famiglia. Anche suo padre faceva il calciatore, prima di scegliere l'Italia come opportunità per lavorare. Intanto Walid è nato a Loreto, è cresciuto qui e si è fidanzato con una ragazza proprio della sua città natale, ma ha scelto di vestire la maglia del Marocco per onorare quelle origini a cui è tanto affezionato. Infatti è di fede musulmana, un credente praticante a cui piace anche giocare la Play Station e ascoltare la musica rap. Il suo procuratore napoletano Bruno Di Napoli lo ha definito una versione moderna di Boksic: bigliettino da visita niente male, che però Cheddira non sembra voler smentire andando avanti a suon di gol.