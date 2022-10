Osimhen e Kvaratskhelia, il video che svela la verità sul rigore

«Lo tiri tu?» chiede Khvicha Kvaratskhelia a Victor Osimhen, in un momento concitato della partita contro l'Ajax. L'arbitro ha appena fischiato un calcio di rigore per la squadra di Luciano Spalletti e l'attaccante nigeriano va a prendersi il pallone: piano piano si dirige verso il georgiano che lo guarda e gli chiede «Lo tiri tu?»

In un video diventato virale sui social in queste ore si vede per intero l'accaduto: Osimhen parla al compagno, i due si confrontano e il nigeriano azzurro indica il dischetto di rigore prima di consegnare il pallone a Kvara e una pacca sulla spalla di incoraggiamento. Il modo migliore per trasmettere fiducia prima del momentaneo terzo gol azzurro.