Victor Osimhen scrive ai tifosi. L'attaccante del Napoli oggi è tornato ad allenarsi e domani sarà a disposizione di Spalletti per la sfida di campionato al Verona. «È bello essere tornati!» le parole dell'attaccante nigeriano via Instagram. Osimhen non gioca dalla partita di Torino contro i granata a causa di un infortunio patito durante lo stop del campionato in nazionale.