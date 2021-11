Osimhen, in Francia attaccano: «Favori fiscali al Napoli per fairplay»

«J'accuse» avrebbe scritto Èmile Zola, perché quella che arriva dalla Francia è una vera e propria accusa al Napoli di Aurelio De Laurentiis. A firmarla è L'Equipe e l'argomento è il passaggio di Victor Osimhen al Napoli nell'estate del 2020 dal Lille: secondo il quotidiano francese - che da mesi esplora l'argomento non solo legato al club azzurro - quella per l'attaccante nigeriano fu un'operazione per aiutare il Napoli a rientrare nei parametri del fair play finanziario, facendo risultare venti milioni di entrate fiscali mai realmente arrivate.

Di quella operazione da oltre 71 milioni il Lille, però, ha ricavato molto meno secondo i documenti a disposizione dei francesi: il club, al netto, ne ha incassati infatti circa 36. Da sottrarre ci sono i 20 milioni che furono ripagati al Napoli per il portiere Karnezis e gli ex calciatori della Primavera Palmieri, Liguori e Manzi (ipervalutati cinque milioni di euro ciascuno) così come i milioni che il Lille ha destinato agli ex club di Osimhen, come lo Charleroi.