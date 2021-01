La riabilitazione in Belgio sembra aver dato gli effetti sperati. Victor Osimhen è pronto per il rientro a Napoli, ma in questi giorni l'attaccante nigeriano azzurro si è goduto le festività di Natale e soprattutto il compleanno dello scorso 29 dicembre.

LEGGI ANCHE Napoli, a Cagliari con Manganiello: quante polemiche al San Paolo

Osimhen, infatti, è stato a Lagos, in Nigeria, durante questa minipausa prima di tornare in Italia. Insieme con amici e familiari - a cui ha confidato di sentirsi molto meglio e di essere pronto a rientrare in campo - ha potuto celebrare i suoi 22 anni e poi si è messo in viaggio verso Napoli il primo giorno dell'anno. L'attaccante azzurro manca dallo scorso 8 novembre, giorno del match contro il Bologna in campionato deciso proprio da un suo gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA