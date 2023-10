Osimhen, festa anche in Nigeria per la piccola Hailey

Nata a Napoli un anno fa e rimasta a Napoli anche ieri in occasione del primo compleanno. Ma per Hailey Osimhen, la primogenita di famiglia, festa grande anche in Nigeria: in occasione del compleanno, infatti, anche nel villaggio in cui l'attaccante del Napoli è nato e cresciuto si è svolta una celebrazione per la piccola di casa.

Distante sì, ma sempre nelle idee degli amici e della famiglia di Osimhen, che è chiaramente a Napoli in queste ore per preparare la sfida di campionato contro la Fiorentina di domani.