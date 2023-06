Osimhen in campo con la figlia che indossa la sua mascherina

Un grande palco davanti alla tribuna e 11 maxischermi. È organizzata così la grande festa dello stadio Maradona per l'ultima partita della stagione del terzo scudetto del Napoli già conquistato da un mese e che si chiude stasera con uno spettacolo musicale a fine match.

I maxischermi sono davanti ai settori inferiori dello stadio ma il Napoli aveva già avvisato della loro presenza nella vendita dei biglietti che infatti per quella parte sono costati solo 5 euro per la mancata visibilità di pezzi di campo, durante un match che verrà comunque trasmesso per intero sui maxischermi. I calciatori del Napoli sono entrati in campo coi loro figli, con Victor Osimhen che ha portato la sua bimba con la maschera come quella che lui indossa sempre in partita, anche se ormai da tempo è guarito.