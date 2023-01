Osimhen: «Fuori dal campo sono un'altra persona»

«Il campo è il mio lavoro, solo business. Quando esco dal campo, invece, c’è un me completamente diverso», Victor Osimhen si racconta al canale Oma Sports e racconta l'uomo oltre il giocatore, lontano dal campo: «È come se volessi solamente vivere la vita, divertirmi ed essere felice perché la vita è troppo breve, e il tempo che ho a disposizione voglio godermelo. Sono soddisfatto: anche quando le cose non andavano così bene ho continuato a crederci, a sognare, a pregare, lavorare sodo, fare quel lavoro che è il mio vero amore, il calcio, e per arrivare dove sono oggi ci sono stati molti ostacoli che ho dovuto superare».

«Gioco in uno dei più grandi club d’Europa, uno dei migliori campionati d’Europa, sono stato nominato per il premio come miglior giovane dell’anno, ho vinto così tanti premi personali che tanto desideravo e sentivo di meritare, è un enorme soddisfazione per me» ha continuato Osimhen. «Ho subito molti infortuni gravi, sono sempre tornato, ho dato il massimo e sto bene con me stesso e con la mia coscienza».