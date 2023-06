Ci sarà anche il ritratto di Victor Osimhen all'asta di beneficenza promossa dall'associazione genitori di oncologia pediatrica a favore del reparto di ematologia ed oncologia pediatrica dell'Università degli studi di Napoli Luigi Vanvitelli. Un dipinto autografato proprio dal calciatore nigeriano che è tra i maggiori artefici della vittoria del terzo scudetto del Napoli, giunto dopo 33 anni di attesa. L'opera d'arte realizzata da Lucia Rossi, artista di Roccarainola nel cui sangue scorrono i colori della tavolozza oltre che quelli della squadra campione d'Italia, sarà tra le 40 attraverso le quali l'Agop raccoglierà i fondi da destinare ai piccoli pazienti ammalati di cancro, la patologia che colpisce oltre 1400 bambini ed oltre 800 adolescenti.

Una dimensione complessa che si riverbera tra i genitori e le famiglie altrettanto bisognosi di sostegno e di risposte. Sarà per questo che a darsi da fare nelle iniziative solidali sono proprio le tante persone che hanno fatto i conti, o continuano a farli, con una circostanza che lascia il segno.D'altra parte l'asta di beneficenza che si terrà a Nola, nel convento di Santo Spirito di via Merliano, si inserisce nel programma del giugno nolano, cartellone di eventi che fanno devento con il sigillo Unesco dedicato a San Paolino, santo dell'amicizia e della solidarietà. L'appuntamento è per le 17 di domani ma i quadri potranno essere ammirati già da oggi. Ad alimentare l'iniziativa sono stati numerosi artisti, alcuni di rilevanza nazionale ma a dare il proprio contributo sono stati anche gli alunni dell'istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Cicciano che hanno realizzato i propri lavori nell'ambito del progetto Creativity, coordinato dai docenti Carmela Napolitano e Luigi Scala.

«La solidarietà che incontra l'arte crea un capolavoro umano», spiega Antonella Aliperti, la referente territoriale dell'associazione presieduta da Sebastiano Conte, il primario dell'ematologia ed oncologia pediatrica della Vanvitelli. Con Antonella Aliperti hanno collaborato attivamente anche la scrittrice Stefania Guarracino, che terrà l'asta, e Maria De Risi. «Siamo una grande famiglia», racconta Antonella Aliperti che collabora con l'Agop dal 2004 e che nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l'impegno speso a favore della causa: «Grazie al contributo di quanti hanno voluto sostenere l'attività dell'associazione - evidenzia ancora Antonella Aliperti - sono stati ottenuti nel tempo importanti risultati come la promozione della ricerca scientifica, il potenziamento delle strutture sanitarie, il sostegno alle famiglie indigenti, l'aggiornamento del personale medico e paramedico, l'istituzione di un servizio di assistenza psicologica per i piccoli pazienti e per le loro famiglie, la diffusione della conoscenza delle malattie tumorali in età pediatrica nella regione Campania».

Un risultato non da poco in un contesto dove la rete che supporta i pazienti oltre la cura e l'assistenza deve ancora raggiungere gli standard auspicati per affrontare un percorso delicato con serenità. E l'area nolana, grazie proprio alla determinazione delle referenti territoriali, ha risposto sempre presente all'appello per contribuire a migliorare la condizioni di vita di chi soffre, di chi gli sta accanto e di chi se ne prende cura. Tombolate, tornei, perfino performance teatrali che hanno fatto registrare ogni volta il tutto esaurito. Sarà così anche domani.