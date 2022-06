Osimhen, il gol è decisivo e la Nigeria batte la Sierra Leone

Torna in campo ed è subito decisivo Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che era tornato in nazionale qualche giorno fa per gli impegni ufficiali della Nigeria. Il gol dell'attaccante napoletano vale la vittoria delle aquile nigeriane contro la Sierra Leone: Osimhen entra in spaccata sull'assist di testa di Moses Simon al centro dell'area e beffa il portiere portando ai suoi 3 punti pesanti.

Per Osimhen praticamente tutto il match in campo, sostituito solo nel recupero dal ct nigeriano. Qualche minuto in meno, invece, per Frank Anguissa: anche il centrocampista del Napoli è stato protagonista con il Camerun, titolare nel match di questo pomeriggio contro il Burundi in trasferta. I camerunesi si sono imposti 1-0 grazie al solito gol di Toko Ekambi.