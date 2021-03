Osimhen, gol e assist in Nigeria: Koulibaly solo pari con il Senegal

Gol, assist, vittoria e doppio primato. Un pomeriggio da urlo per Victor Osimhen, l'attaccante napoletano protagonista nella larga vittoria della sua Nigeria contro Lesotho (3-0) nell'ultimo turno del girone di qualificazione alla Coppa d'Africa. L'azzurro ha segnato il gol che ha aperto il match con un bel destro, ha fornito l'assist del raddoppio a Etebo, con la nazionale delle Aquile che ha rafforzato il primato nel girone già acquisito.

Con la rete segnata oggi, Osimhen - che è rimasto in campo per 76 minuti - è anche il cannoniere di queste qualificazioni alla Coppa d'Africa con 5 gol siglati in altrettante gare giocate. Meno fortunato, invece, il compagno di Napoli Kalidou Koulibaly, contemporaneamente in campo con il Senegal: la nazionale di Kalidou ha pareggiato contro Eswatini per 1-1, raggiungendo il pari solo al 96° con Kouyate. Il punto non cambia la sostanza visto che i leoni della Teranga erano già certi della qualificazione e del primo posto nel girone.