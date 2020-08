LEGGI ANCHE

«Il Napoli ha preso un attaccante top che farà tanti tanti gol, nella prossima stagione ci si divertirà non poco a guardarli giocare», così, agente di Victor Osimhen , parla del suo assistito pronto a vestirsi d'azzurro. «Abbiamo scelto il Napoli perché pensiamo che dal punto di vista strettamente sportivo sia la soluzione più interessante per lui. Conil feeling è venuto fuori durante la prima chiacchierata».«Victor vuole vincere la classifica marcatori e diventare l'attaccante più forte in Italia» ha continuato l'agente a Radio Marte. «Vuole ovviamente vincere il campionato, oltre ad andare più in alto possibile ine in Europa League. La fidanzata e un mio assistente sono stati in città questa settimana e hanno già trovato casa. Era importante che trovasse tutto pronto. Raggiungerà la squadra quando ritornerà ad allenarsi dopo la fine della Champions».