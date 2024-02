Nella chat della squadra sono arrivati gli “in bocca al lupo” per Osimhen, che ha conquistato la finale di Coppa d’Africa che a lui sta veramente molto a cuore.

E ai compagni ha spiegato i problemi fisici che lo stanno tormentando in queste ore, che lo hanno costretto a delle flebo riabilitative e che lo mettono ancora in dubbio per la finale di domenica: ha avuto una gastroenterite. Una infiammazione che ancora non è del tutto scomparsa e che invita lo staff della Nigeria a un po’ di prudenza.

In questi giorni, contatti diretti tra i medici della nazionale africana e quelli del Napoli, anche per capire il tipo di cure, i medicinali che sta prendendo l’attaccante per superare la sofferenza intestinale. La cui natura, pare, essere infettiva. Dunque, molta prudenza. In ogni caso, Osimhen è atteso a Castel Volturno non prima di mercoledì 14 febbraio. Ma con il Genoa, ci sarà.