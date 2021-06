«Le tue battaglie saranno ammirate solo dopo che avrai avuto successo». Questo il messaggio che Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha voluto condividere con i suoi followers sui social. L'azzurro è in questi giorni in Nigeria e sta condividendo in rete immagine dei suoi allenamenti, con tanto di «Work hard» in vista di quello che sarà il rientro in campo con il Napoli a luglio.