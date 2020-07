LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa che il suo passaggio alsi concretizzi, Victor Osimhen si gode qualche ora di relax da turista in Francia. Il nigeriano aspetta l'ufficialità del trasferimento in maglia azzurra a Parigi, dove si trova con la compagna e con, collega e connazionale che gioca con la maglia del Villarreal, con cui è stato immortalato sui social.«C'è ancora bisogno di trovare un accordo con il suo nuovo agente» ha frenato ieri sera, interrogato sulla trattativa prima del match contro ildel San Paolo. L'affare, però, sembra ormai in dirittura d'arrivo, conche ha già comunicato al suo staff il prossimo trasferimento al