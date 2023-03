Osimhen, incontro Psg-agenti durante la sosta: è la prima opzione per l'estate

La sosta per le nazionali non ha fermato il calcio e neanche il mercato: anzi, secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia, è servita al Paris Saint Germain per dare una accelerata alla trattativa per Victor Osimhen. I media francesi, infatti, riportano di un incontro avvenuto proprio nei giorni scorsi a Parigi tra emissari del club parigino e gli agenti del calciatore del Napoli, tra i gioielli del prossimo mercato estivo in Europa.

Il Paris, infatti, avrebbe messo il nome di Osimhen in cima alle preferenze della prossima estate, quando arriverà l'ennesima rivoluzione sotto la Tour Eiffel. I 100 e oltre milioni di euro che chiederà Aurelio De Laurentiis potrebbero essere un problema stavolta persino per gli sceicchi, ma il direttore Campos ha aperto un canale di mercato con il club azzurro qualche mese fa portando in Francia Fabian Ruiz e spera di poter allungare la lunga striscia di arrivi dal Napoli, da Lavezzi e Cavani fino allo spagnolo.