Nella seduta mattutina di allenamento, problemi per Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano ha riportato un risentimento alla coscia sinistra e ha lasciato prima dei compagni la seduta. Domani l'azzurro si sottoporrà a nuovi accertamenti, ma nel frattempo ha mandato via social un messaggio a tutti i tifosi azzurri: «Cari napoletani, ci vediamo domenica» le sue parole sui social che rilanciano la candidatura per Napoli-Fiorentina.