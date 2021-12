Osimhen felice per il ritorno: «Grazie Dio, avanti così» | Foto

«Non c'è tempo per pensare al passato, ora, guardiamo avanti verso le cose che arriveranno». Queste le parole di Victor Osimhen che è tornato questa mattina sui campi del Konami Center per il suo primo vero allenamento in campo dopo l'infortunio al volto subito contro l'Inter a Milano, anche se lontano dal gruppo di Luciano Spalletti.

L'attaccante nigeriano era stato operato a Napoli il 23 novembre scorso per le fratture multiple a zigomo e orbita oculare, un intervento duro e un infortunio fastidioso che lo hanno costretto alla convalescenza casalinga nelle ultime due settimane. Per Osimhen servirà ancora un po' di tempo prima del recupero completo: il nigeriano ha voluto però ringraziare Dio - e anche tutti i messaggi d'affetto arrivati - direttamente via social dopo la prima sessione di lavoro fisico.