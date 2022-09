Osimhen, ricaduta coscia destra: ancora risentimento per l'azzurro

Come informato dal Napoli attraverso i propri canali ufficiali, Victor Osimhen, uscito al 41' di Napoli-Liverpool, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra.

L'attaccante azzurro aveva recuperato in extremis dopo lo stesso problema subìto sabato scorso contro la Lazio per poter essere in campo dal primo minuto questa sera, ma il match contro gli inglesi è durato neppure un tempo. Osimhen sarà rivalutato domani dallo staff medico azzurro a Castel volturno.