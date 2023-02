Osimhen, allenamento in gruppo: l'infortunio è alle spalle

Dopo il defaticante di ieri, torna in campo il Napoli di Luciano Spalletti e il club tranquillizza subito i tifosi: Victor Osimhen ha svolto intera seduta con la squadra.

L'attaccante nigeriano non era uscito al meglio dal campo durante Sassuolo-Napoli e le sue condizioni sono state monitorate dallo staff medico nelle ultime 24 ore. Per Osimhen però nessun problema: sarà regolarmente con la squadra in vista del match di Champions League a Francoforte.