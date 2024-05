Infortunio Osimhen: problema muscolare per l'attaccante del Napoli

Ancora brutte notizie per il Napoli di Francesco Calzona: Victor Osimhen questa mattina non si è allenato con i compagni ma ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare.

Brutta notizia che fa il paio con le altre: la sconfitta di Bologna, certo, sabato scorso al Maradona, ma anche lo stop di altri elementi della squadra come Mario Rui - per il terzino portoghese personalizzato in palestra - o Lindstrom che ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia.

In vista del match contro la Fiorentina di venerdì sera al Franchi, Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo.