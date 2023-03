Napoli-Milan senza Osimhen: «Lesione distrattiva all'adduttore sinistro»

Niente Milan per Victor Osimhen: l'attaccante azzurro che era appena rientrato dalla nazionale accusando un fastidio all’adduttore sinistro, come riportato dal sito ufficiale del Napoli, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo.

Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana ma c'è di certo che salterà la super sfida di domenica sera al Maradona. L'attaccante nigeriano sarà rivalutato per capire le sue chance di vederlo in campo a Lecce il prossimo venerdì o almeno in Champions League, per la doppia sfida proprio ai rossoneri ai quarti di finale.