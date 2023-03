Osimhen infortunio: il Napoli di Spalletti ha vinto sette partite su sette senza il suo bomber

Victor Osimhen si ferma ancora: dopo gli impegni con la nazionale nigeriana, l'attaccante azzurro ha riportato una lesione distrattiva dell'adduttore sinistro che non gli consentirà di essere in campo domenica contro il Milan per la prima di tre appassionanti sfide a cavallo tra Serie A e Champions League nel mese di aprile. Ma non è la prima volta che il nigeriano si ferma durante questa lunga stagione, che per il Napoli ha già da un po' il sapore dello scudetto.

Già a inizio anno, infatti, il bomber azzurro aveva dovuto alzare bandiera bianca dopo la sfida contro il Liverpool in Champions League, forzando il rientro affrettato con la voglia di scendere in campo: un problema al bicipite femorale lo aveva immediatamente colpito nel corso del match contro i Reds e poi costretto a saltare sei partite tra campionato (tra cui proprio l'andata contro il Milan, risolta invece da Simeone) e Champions. E il Napoli di Spalletti non aveva sbagliato un colpo: sei vittorie in altrettante gare. Sette, anzi, se si aggiunge anche la sfida europea contro i Glasgow Rangers in cui Victor era partito dalla panchina.

Quella di Victor Osimhen con il Milan sembra destinata a diventare ormai proprio una maledizione: nei sei scontri in campionato tra azzurri e rossoneri in questi suoi tre anni di permanenza a Napoli, infatti, il nigeriano è partito da titolare soltanto una volta. Nella stagione 2020/21 era subentrato per appena mezz'ora al ritorno, lo scorso anno ne aveva saltata una su due per infortunio e anche all'andata in questa stagione non era in campo. Un vero e proprio tabù per Osi, che al Milan tra l'altro non ha ancora mai segnato.