È mistero sulle condizioni di Victor Osimhen, il giovane attaccante nigeriano del Napoli che ieri - nel corso della sfida fra la 'sua' Nazionale e la Sierra Leone - è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio alla spalla. L'attaccante ha rassicurato l'allenatore dei partenopei, Rino Gattuso, sulle proprie condizioni ma, come pubblica il sito di Espn, che riporta le dichiarazioni del ct tedesco della Nigeria, Gernot Rohr, il giocatore soffrirebbe di «una lussazione alla spalla». Osimhen, pertanto, sarebbe costretto a «rimanere fuori - ha detto il tecnico - per qualche settimana», dopo essersi scontrato con un difensore avversario e avere lasciato il campo barella. Se fosse come afferma il ct delle 'Aquile', Per il Napoli sarebbe una brutta tegola.

