Si ferma Victor Osimhen. «Lesione distrattiva all'adduttore sinistro», questa la diagnosi dell'accertamento al quale si è sottoposto il centravanti azzurro dopo il fastidio accusato di rientro dalla nazionale nigeriana. Salterà certamente il match di campionato con il Milan e il successivo di Lecce ed è a rischio per l'andata di Champions contro i rossoneri al Meazza.

APPROFONDIMENTI De Laurentiis​ contro la Uefa: «Ridicolo il derby in Champions» La partita speciale di Claudio Ciaravolo: «Quando Berlusconi mi invitò ad Arcore» Quando il Napoli di De Laurentiis partì con due ragazzini del Milan

Osimhen ha già cominciato le terapie e le sue condizioni verranno valutate nuovamente la prossima settimana, poi verrà effettuato il punto della situazione per verificare se ce la farà ad essere disponibile per la sfida del 12 aprile: in caso contrario si vedrà per la sfida successiva con il Verona, oppure per la partita europea di ritorno contro la formazione di Pioli al Maradona. La previsione quindi è che l'attaccante nigeriano salterà le prossime 2-3 partite, i tempi di recupero più precisi si potranno conoscere dopo la prima settimana di terapie alle quali Victor sarà sottoposto per poter poi stabilire quando potrà riprendere con la corsa personalizzata sul campo. Un momento sfortunato per il capocannoniere della serie A con 21 reti, grande trascinatore del Napoli nella corsa scudetto e protagonista in Champions League, uno degli attaccanti più forti in circolazione e che in estate potrebbe far muovere per lui top club europei, a cominciare da quelli di Premier League e dal Psg: dopo le partite giocate con la Nigeria contro la Guinea-Bissau per le qualificazioni di coppa d'Africa (una sconfitta e una vittoria nel ritorno giocato lunedì scorso) è rientrato a Napoli e sarà costretto a fermarsi per l'infortunio all'adduttore (nel novembre 2020 sempre con la nazionale nigeriana subì un infortunio molto più grave alla spalla che lo costrinse a restare fuori due mesi e mezzo). E di rientro dalle partite con la sua nazionale ha smarrito la mascherina che indossava quest'anno e che è diventata un portafortuna: l'Ortopedia Ruggiero che l'aveva realizzata ne sta preparando un'altra che Victor utilizzerà al suo ritorno in campo appena avrà superato l'infortunio all'adduttore sinistro.

Domani tocca a Simeone, il centravanti nigeriano che fu decisivo nella partita di andata al Meazza contro il Milan segnando di testa il gol del 2-1. E Luciano Spalletti avrà nuovamente a disposizione Raspadori che è tornato disponibile dopo l'infortunio muscolare accusato a metà febbraio e che potrebbe trovare spazio già nella partita di domani contro i rossoneri di Pioli. Staffetta che rappresenterà una soluzione alternativa importantissima per il tecnico azzurro per sopperire all'assenza di Osimhen quando restò fuori 6 partite per l'infortunio muscolare al bicipite femorale destro: in questa stagione il Napoli ha vinto sette partite su sette senza il centravanti nigeriano e in cui sono stati impiegati Raspadori e Simeone (in quattro occasioni c'è stata la staffetta tra Jack e il Cholito, in due hanno giocato insieme a partita in corso e una volta dall'inizio nel match di ritorno contro i Glasgow Rangers al Maradona).

L'argentino e l'ex attaccante del Sassuolo in Champions hanno segnato 4 gol come Osimhen e sono stati importantissimi per la qualificazione degli azzurri agli ottavi di finale: in campionato Simeone è stato decisivo contro il Milan all'andata e con la Roma al Maradona, di testa segnò il 2-1 al Meazza e con un sinistro all'incrocio dei pali il 2-1 contro i giallorossi. In totale ha realizzato tre gol con quello alla Cremonese in trasferta (la rete del momentaneo 2-1, poi finì 4-1 per il Napoli). Raspadori invece ha segnato quest'anno in serie A un solo gol, quello decisivo all'ultimo minuto contro lo Spezia. E ora Jack vuole lasciare il segno in questi ultimi due mesi dopo essere stato costretto a saltare per infortunio cinque partite di campionato, due di Champions League e due con l'Italia contro l'Inghilterra al "Maradona e a Malta. Contro il Milan torna a disposizione anche Demme, ancora out Bereszyski che tornerà a Lecce.