Nessun recupero miracoloso: a Lecce, Victor Osimhen non sarà neppure convocato. E poi bisogna aspettare: perché, ottimismo a parte, non è per nulla scontato che il capocannoniere della serie A faccia in tempo a rimettersi in piedi per San Siro. Non è questione legata al problema in sé (che non è grave e non crea allarmi) ma il terrore che possa esserci una ricaduta. A quel punto, per Victor lo stop sarebbe ancora più lungo. Saranno, dunque, i giorni di Osimhen. Si parlerà di lui, delle sue possibilità di recupero per la gara di andata dei quarti di finale di Champions, dell'attesa di una guarigione, dell'angoscia di non potercela fare, dei dubbi su chi far giocare al suo posto. L'ottimismo regna sovrano anche perché le terapie sono già iniziate e vanno avanti senza sosta. San Siro è uno snodo fondamentale della stagione azzurra e la presenza di Victor resta fortemente in dubbio. E questo era chiaro anche prima del 4-0 rimediato dal Milan. Ieri ha preso anche lui parte alla riunione tecnica con Spalletti, anche se non doveva allenarsi con il gruppo ed è stato per tutto il tempo alle prese con terapie strumentali e manuali da parte dei fisioterapisti.

Osimhen è stato fin qui il genio della lampada, il motore della manovra offensiva, l'uomo in più in tutte le grandi partite. Logiche, dunque, l'angoscia e la preoccupazione, nell'affacciarsi all'appuntamento storico con la Champions: il club ha fatto sapere che tra pochi giorni dovranno essere ripetuti gli esami. Non si specifica l'entità della lesione distrattiva all'adduttore né la diagnosi sul recupero. Ha raccontato di non aver subito alcun tipo di scontro nelle gare di qualificazione alla Coppa d'Africa tra Guinea Nissau e Nigeria e di essersi accorto nel fastidio solo di ritorno a Napoli. Tra oggi e domani se ne saprà di più, soprattutto domani. Quindi bisogna rassegnarsi a una lunga vigilia densa di dubbi su Osimhen.

Mister 150 milioni è caduto in un incidente tipico per chi gira il mondo e gioca di continuo. Come i campioni come lui. Deve imparare a gestire meglio un fisico sollecitato in modo brutale, perché il suo è sempre stato un tipo di gioco basato sulla forza esplosiva. Questo è il secondo stop in questa stagione: a settembre si fermò durante la gara con il Liverpool al Maradona riportando una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. Di scricchiolii ne aveva avvertiti parecchi in questi tre anni napoletani, a voler trovare il suo punto debole, la kryptonite di Superman, sono questi stop frequenti. Quasi sempre tutti differenti l'uno all'altro: quest'anno, il primo stop è stato lungo 32 giorni in cui ha saltato 6 partite. Lo scorso anno tra lo stiramento al polpaccio, il coronavirus e la frattura delle zigomo di gara ne ha saltate ben 16 per un totale di 70 giorni in infermeria. E il primo anno napoletano, quello con Gattuso, tra infortunio alla spalle (62 giorni out), il coronavirus (21 giorni), l'infortunio alla testa (11 giorni) e lo stiramento al polpaccio (10 giorni) sono stati 25 in tutto 25 partite saltate. Insomma, in tre anni, Osimhen ha saltato tra coppe e campionato 37 partite. Sarà l'uomo mercato d'Europa. Perché il capocannoniere azzurro sente già le sirene della Premier. Ha altri due anni di contratto, sarà sicuramente in lizza per il Pallone d'Oro 2023 (che vincerà Leo Messi) ed è evidente che vale almeno 150 milioni. Il prezzo di partenza dell'asta.