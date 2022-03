Osimhen insegue il record: può essere il primo nigeriano in Serie A

Nove reti fin qui in campionato, a un passo da quello che era stato il suo record di un anno fa. Victor Osimhen darà tutto nelle ultime nove partite di questa Serie A, per lanciare il Napoli nella corsa verso il sogno scudetto, ma anche per arricchire la propria bacheca personale, alla ricerca di un record mai riuscito a un attaccante nigeriano nel nostro campionato.

Osimhenm infatti, potrebbe diventare il primo nigeriano passato in Serie A ad andare in doppia cifra di gol per due stagioni consecutive. Non ci è riuscito Simy, dopo la grande stagione dello scorso anno in maglia Crotone e il passaggio alla Salernitana, non ci era riuscito nemmeno il connazionale con più gol in Italia, Oba Martins, fermatosi proprio a 9 nel 2006 con l'Inter.