Osimhen e Insigne costano caro: gli azzurri nella Top11 della Serie A

La scorsa estate, la Serie A ha visto andar via tanti campioni: da Cristiano Ronaldo a Lukaku, fino ad Hakimi, ma di certo il valore di chi ci è rimasto non scherza. E nella Top11 dei calciatori con maggior valore del campionato italiano trovano posto anche due azzurri: Lorenzo Insigne (48 milioni) e Victor Osimhen (60 milioni) comandano l'attacco dell'undici ideale della Serie A. Tra i più costosi Lautaro Martinez (80 milioni) e Federico Chiesa (70 milioni). L'attaccante nigeriano del Napoli è tra i calciatori che ha visto incrementare maggiormente il suo valore in questo avvio di stagione.